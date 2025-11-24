easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von easyJet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 4,77 GBP.
Um 15:53 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 4,77 GBP nach oben. Bei 4,78 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.662.426 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 19,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 15,94 Prozent wieder erreichen.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,07 GBP je easyJet-Aktie aus.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
