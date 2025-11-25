easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 4,65 GBP.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 4,65 GBP. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,59 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 GBP. Bisher wurden heute 4.074.377 easyJet-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,133 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,17 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,659 GBP im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:31
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|12:56
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
