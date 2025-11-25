easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 4,65 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 4,65 GBP. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,59 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 GBP. Bisher wurden heute 4.074.377 easyJet-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,133 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,17 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,659 GBP im Jahr 2025 aus.

