Kursentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Vormittag fester

24.11.25 09:25 Uhr
Die Aktie von easyJet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,35 EUR 0,09 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 4,69 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,71 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 66.180 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 25,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,21 GBP aus.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

