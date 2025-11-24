easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von easyJet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 4,69 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,71 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 66.180 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 25,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,21 GBP aus.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
