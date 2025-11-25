DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
So bewegt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit KursVerlusten

25.11.25 09:24 Uhr

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,34 EUR -0,06 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 4,78 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,67 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,76 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 437.073 Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,07 GBP je easyJet-Aktie aus.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,659 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
10:11easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025easyJet OverweightBarclays Capital
24.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025easyJet OverweightBarclays Capital
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:11easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

