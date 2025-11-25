easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 4,78 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,67 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,76 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 437.073 Aktien.
Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,07 GBP je easyJet-Aktie aus.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,659 GBP je easyJet-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
