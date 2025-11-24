easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

DAX23.184 +0,4%Est505.512 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,46 -0,1%Gold4.074 +0,2%
So entwickelt sich easyJet

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,35 EUR 0,09 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,71 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,76 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,69 GBP. Zuletzt wurden via London 1.030.880 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,43 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,21 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

