UBS-Aktie klettert auf Mehrjahreshoch: Möglicher Kompromiss bei Kapitalregeln
In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor.
Werte in diesem Artikel
Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen", hieß es in der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") am Donnerstagabend. Die UBS-Papiere legen am Freitag an der Schweizer Börse SIX zeitweise um 4,21 Prozent auf 34,90 Franken zu. Kurz nach Handelsstart stiegen sie zudem mit 35,17 Franken auf ein 17-Jahres-Hoch.
So sehe der Vorschlag zwar auch weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaft der UBS vor, schrieb die Zeitung online. Allerdings solle die Großbank dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten für die UBS bei AT1-Anleihen seien nur knapp halb so hoch wie beim harten Eigenkapital.
Zudem will die Parlamentariergruppe, anders als der Bundesrat, dass die Banken unter bestimmten Umständen auch weiterhin Software oder Steuerguthaben nach wie vor zum Eigenkapital zählen können. Gleichzeitig sprechen sich die Politiker in dem Positionspaper aber auch für eine Beschränkung des als riskant geltenden Investment Banking aus.
Die UBS erklärte, den Plan zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorschlag geht für die Bank demnach "in eine konstruktivere Richtung als die Extremvariante des Bundesrates".
/tp/AWP/men
ZÜRICH/BERN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere UBS News
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com