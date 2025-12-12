DAX24.425 +0,5%Est505.793 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.845 +0,1%Euro1,1726 -0,1%Öl61,06 -0,8%Gold4.320 +1,0%
Eigenmittelanforderungen

UBS-Aktie klettert auf Mehrjahreshoch: Möglicher Kompromiss bei Kapitalregeln

12.12.25 11:08 Uhr
UBS-Aktie schießt auf Mehrjahreshoch - Offenbar bevorstehender Kompromiss bei Kapitalregeln sorgt für Jubel! | finanzen.net

In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
34,92 CHF 1,43 CHF 4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen", hieß es in der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") am Donnerstagabend. Die UBS-Papiere legen am Freitag an der Schweizer Börse SIX zeitweise um 4,21 Prozent auf 34,90 Franken zu. Kurz nach Handelsstart stiegen sie zudem mit 35,17 Franken auf ein 17-Jahres-Hoch.

So sehe der Vorschlag zwar auch weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaft der UBS vor, schrieb die Zeitung online. Allerdings solle die Großbank dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten für die UBS bei AT1-Anleihen seien nur knapp halb so hoch wie beim harten Eigenkapital.

Zudem will die Parlamentariergruppe, anders als der Bundesrat, dass die Banken unter bestimmten Umständen auch weiterhin Software oder Steuerguthaben nach wie vor zum Eigenkapital zählen können. Gleichzeitig sprechen sich die Politiker in dem Positionspaper aber auch für eine Beschränkung des als riskant geltenden Investment Banking aus.

Die UBS erklärte, den Plan zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorschlag geht für die Bank demnach "in eine konstruktivere Richtung als die Extremvariante des Bundesrates".

/tp/AWP/men

ZÜRICH/BERN (dpa-AFX)

mehr Analysen