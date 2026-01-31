DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,9%Nas22.676 -1,0%Bitcoin56.087 -9,6%Euro1,1802 ±-0,0%Öl67,81 -1,7%Gold4.863 -2,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu

05.02.26 18:34 Uhr
Enel S.p.A.
9,43 EUR -0,16 EUR -1,68%
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Erlös legte um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hieß es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung außerhalb Italiens mehr als kompensiert worden./he/jha

