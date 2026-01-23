DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.876 +1,2%Euro1,1866 -0,2%Öl65,99 -0,5%Gold5.063 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BASF BASF11 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Billigst, Limitiert oder Stop-Buy: Was Anleger bei einer Wertpapierorder beachten müssen Billigst, Limitiert oder Stop-Buy: Was Anleger bei einer Wertpapierorder beachten müssen
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Energiebranche: Potenzial der Nordsee als 'grünes Kraftwerk' heben

26.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,95 EUR -0,09 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
51,52 EUR 0,28 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
142,85 EUR 5,15 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
24,06 EUR -0,28 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Energiebranche betont vor dem Nordsee-Gipfel die Bedeutung der Windkraft auf See bei der Energiewende. "Europa hat jetzt die Chance, das volle Potenzial der Nordsee als grünes Kraftwerk zu heben", sagte Tim Meyerjürgens, Chef des Übertragungsnetzbetreibers Tennet Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. Offshore-Windparks könnten so verbunden werden, dass ein vernetztes, europäisches Energiesystem entsteht.

Wer­bung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am Montag in Hamburg mit Staats- und Regierungschefs von Nordsee-Anrainerstaaten zusammen. Mit dabei sind auch mehrere Energieministerinnen- und Minister sowie Unternehmensvertreter.

Ein Sprecher von Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU), sagte, Ziel des Gipfels sei, den Ausbau von Windenergie auf See durch enge Kooperation im Nordseeraum effizienter und kostengünstiger voranzutreiben. "Dadurch steigern wir die Energieunabhängigkeit Europas, senken die Stromkosten und stärken die heimische Offshore-Windindustrie."

Branche will Planungs- und Investitionssicherheit

Der Bundesverband Windenergie Offshore nannte ein zentrales Anliegen investitionssichere Ausschreibungen und eine enge grenzüberschreitende Koordinierung bei Flächen, Netzen und Genehmigungen. Kosten und Risiken für Offshore-Projekte sind gestiegen. Die Branche fordert Planungs- und Investitionssicherheit.

Wer­bung

Schutz kritischer Infrastruktur

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe sich die Anzahl hybrider Angriffe auf kritische Energieinfrastruktur in Europa an Land und auf See erhöht, so der Sprecher Reiches. Bei der Offshore-Windenergie seien vor allem Unterseekabel betroffen, aber auch Windenergieanlagen und Steuerungstechnik könnten ein Ziel von Cyberangriffen sein. "Der Schwerpunkt bisheriger Sabotageakte liegt in der Ostsee. Dennoch gilt es, kritische Energieinfrastruktur auch in der Nordsee besser vor potenziellen Angriffen zu schützen."

Das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) hält physische Angriffe gegen Kabel und Pipelines in der relativ tiefen Nordsee für weniger wahrscheinlich als in der flachen Ostsee. Die Nordsee sei aber das "Green Powerhouse" der EU, sagte Henrik Schilling vom ISPK. "Hybride Angriffe auf die Energieinfrastruktur werden vermutlich nicht (...) einzelne Windräder zum Ziel haben, sondern die Kabelverbindungen zwischen einem gesamten Windpark und dem Land, die Konverterstationen oder Trafos oder die Anlandestationen an der Küste."/hoe/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen