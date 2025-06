EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 15,26 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 702.241 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,87 Prozent. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,60 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,77 EUR.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

