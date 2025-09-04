Inditex-Aktie: Zara-Mutter steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück
Die Zara-Muttergesellschaft Inditex hat für das erste Geschäftshalbjahr einen Umsatz gemeldet, der zwar die Prognosen der Analysten verfehlte, aber trotz harten Wettbewerbs in der Modebranche eine Beschleunigung des Wachstums zeigte.
Werte in diesem Artikel
Der spanische Modekonzern verzeichnete Umsätze von 18,36 Milliarden Euro im am 31. Juli abgelaufenen Halbjahr. Er blieb damit hinter der Markterwartung zurück, die laut Umfrage von Visible Alpha im Schnitt bei 18,55 Milliarden Euro lag.
Im Vorjahresvergleich betrug der Umsatzanstieg Inditex zufolge im Halbjahr 5,1 Prozent. Dies ist eine Beschleunigung nach einem Umsatzplus von 4,2 Prozent im ersten Quartal. Zu Inditex gehören auch Marken wie Pull & Bear und Bershka.
Der Aufwärtstrend setzte sich im August und bis zum 8. September fort: Für diesen Zeitraum meldete das Unternehmen 9 Prozent Wachstum.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf 3,57 Milliarden Euro zu, der Nettogewinn um 0,8 Prozent auf 2,79 Milliarden Euro.
Für das Gesamtjahr per Ende Januar 2026 erwartet Inditex weiterhin eine im Jahresvergleich stabile Bruttomarge, plus oder minus 50 Basispunkte. Außerdem rechnet Inditex mit einem negativen Währungseinfluss auf den Umsatz von 4 Prozent.
DJG/DJN/rio/uxd
DOW JONES
