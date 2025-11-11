DAX23.992 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
Kursentwicklung

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

11.11.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 5,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,23 EUR 0,05 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,18 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,16 EUR. Bei 5,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 45.450 Aktien.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,478 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
