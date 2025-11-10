EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 5,19 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 5,19 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,15 EUR. Bei 5,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.127.114 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 104,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 2,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 05.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 EUR ausweisen wird.

