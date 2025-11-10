SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Beim Chipausrüster (SUSS MicroTec sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin.
Für Titel von SUSS geht es im XETRA-Handel zeitweise 10,86 Prozent auf 33,70 Euro nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SUSS MicroTec News
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|17.01.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Sell
|UBS AG
|07.01.2025
|SÜSS MicroTec SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen