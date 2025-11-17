FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der FedEx

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 267,84 USD zu.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 267,84 USD. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 267,84 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,01 USD. Bisher wurden via New York 15.579 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

