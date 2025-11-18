FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 262,92 USD abwärts.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 262,92 USD. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 261,01 USD ein. Bei 262,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.236 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Gewinne von 17,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 194,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 26,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,46 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,17 USD je FedEx-Aktie belaufen.

