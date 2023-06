FlatexDEGIRO-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Aktien in diesem Artikel flatexDEGIRO 8,89 EUR

-0,18% Charts

News

Analysen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.06.2023 bei flatexDEGIRO. Am 23.06.2023 wurde die Transaktion bekannt. ADNI GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den flatexDEGIRO-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 21.06.2023 3.000 Aktien zu je 8,93 EUR erworben. Das Papier von flatexDEGIRO konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 8,87 EUR.

Die flatexDEGIRO-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,00 Prozent auf 8,89 EUR. flatexDEGIRO erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 974,97 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 109.893.000 Aktien beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 27.04.2023 statt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 9.997 Anteile zu jeweils 9,70 EUR an Carpio GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO AG

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com