Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,87 EUR an der Tafel.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 47,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,17 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 47,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.379 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 50,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,99 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,57 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 25.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

