Notierung im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,83 EUR 0,23 EUR 0,48%
Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 47,77 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,06 EUR. Bei 47,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 227.448 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,22 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 33,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,57 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,58 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
10:46Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
