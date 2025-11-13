Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 49,05 EUR ab.
Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,4 Prozent auf 49,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 48,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 211.576 Fresenius SE-Aktien.
Bei 50,74 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,45 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,58 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,57 EUR aus.
Am 05.11.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,58 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,37 Mrd. EUR eingefahren.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
