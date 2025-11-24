Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 47,08 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.421 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 50,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 32,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

