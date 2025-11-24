Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 47,32 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,32 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,52 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.421 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 7,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 49,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,07 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 05.11.2025 vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,49 Mrd. EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je Fresenius SE-Aktie.

