Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,25 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.612 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 50,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 33,16 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,57 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,49 Mrd. EUR gegenüber 5,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.

