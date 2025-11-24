DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

24.11.25 09:24 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,21 EUR 1,12 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,25 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.612 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 50,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 33,16 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,57 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,49 Mrd. EUR gegenüber 5,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

