Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 47,55 EUR. Bei 47,75 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.661 Fresenius SE-Aktien.

Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 53,07 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,49 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

