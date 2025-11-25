DAX23.466 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.812 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

25.11.25 16:09 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,09 EUR -0,09 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 47,55 EUR. Bei 47,75 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.661 Fresenius SE-Aktien.

Bei 50,74 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 53,07 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,49 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Fresenius SE am 25.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
11.11.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
10.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen