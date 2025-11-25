Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,40 EUR nach oben.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 47,40 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.547 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 50,74 EUR. 7,05 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,07 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,58 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,42 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Overweight für Fresenius SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient