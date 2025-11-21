Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag in Grün
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 39,77 EUR.
Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,77 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,77 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,22 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 116.127 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 35,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 1,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,22 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025 vor. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,76 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
