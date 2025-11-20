DAX23.496 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.101 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.085 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursentwicklung

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag freundlich

20.11.25 16:08 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,59 EUR -0,16 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 39,86 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.492 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,52 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 1,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.

Am 04.11.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen