Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 39,86 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.492 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,52 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 1,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.

Am 04.11.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

