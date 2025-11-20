Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag in Grün

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 39,66 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.978 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 36,21 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,20 EUR. Mit Abgaben von 1,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,47 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

Am 04.11.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht