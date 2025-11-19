Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Mit einem Wert von 39,66 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,66 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,66 EUR zu. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 39,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,50 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 21.315 Aktien.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 26,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 1,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,47 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 47,22 EUR angegeben.

Am 04.11.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

