Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Aufwind

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 39,76 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,76 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 39,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 121.218 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 26,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 39,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,47 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,22 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,76 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

