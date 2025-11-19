Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 39,89 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,89 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 40,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,50 EUR. Bisher wurden heute 227.030 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 39,20 EUR. Abschläge von 1,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,47 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

