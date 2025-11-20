Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,66 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 39,66 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.029 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 36,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (39,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,47 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

