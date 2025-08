Führungskraft erwirbt mehr Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile

Insider Portfolio

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 31.07.2025. Die Transaktion wurde am 01.08.2025 offengelegt. Am 31.07.2025 baute Eenhorst, Jasper, Vorstand, sein Depot um 100 Aktien aus. Eenhorst, Jasper bezahlte 98,10 EUR je Anteilsschein. Zum Handelsende ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,40 Prozent auf 99,10 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,70 Prozent auf 96,75 EUR abwärts. Die Anzahl der gehandelten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien belief sich an jenem Tag auf 796 Stück. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 20.341.316 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 12.03.2025 statt. Bei einem Kurs von 134,45 EUR je Papier reduzierte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Vorstand Holler, Theresa Margarete sein Engagement um 2.000 Anteile.

