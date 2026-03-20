Führungskraft kauft Lufthansa-Aktien

Eigengeschäft von Führungskraft

Managers’ Transactions brachten jüngst die Lufthansa-Aktie in Bewegung.

Für den 19.03.2026 wurde bei Lufthansa eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 20.03.2026 statt. 10.000 Lufthansa-Aktien für jeweils 7,52 EUR erwarb am 19.03.2026 Spohr, Carsten, Vorstand. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 4,10 Prozent auf 7,45 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Im Handel wurden an diesem Tag 56.046 Lufthansa-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Lufthansa beläuft sich unterdessen auf 8,91 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 1.199.261.952 Aktien.

Am 09.03.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Streichert, Dr. Till bei Lufthansa, vergrößerte sein Investment um 32.324 Aktien für jeweils 7,75 EUR.

Redaktion finanzen.net