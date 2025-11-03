GEA Aktie News: GEA am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

GEA im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,85 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,85 EUR. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 61,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.937 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 40,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,88 EUR je GEA-Aktie.

