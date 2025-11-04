GEA Aktie News: GEA tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 60,95 EUR.

Die GEA-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 60,95 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GEA-Aktie bis auf 60,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.715 GEA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Mit Abgaben von 27,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEA 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

