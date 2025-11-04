GEA Aktie News: GEA verliert am Dienstagnachmittag

Blick auf GEA-Kurs

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 61,35 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 61,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 60,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.969 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 8,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,31 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

