GEA Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von GEA

09.10.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 62,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,85 EUR 0,30 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Die GEA-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 62,60 EUR. Die GEA-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,60 EUR nach. Bei 62,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.005 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GEA-Aktie mit einem Kursplus von 6,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,98 EUR ab. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 42,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 58,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 07.08.2025. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Bildquellen: GEA Group

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

