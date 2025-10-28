GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 63,05 EUR.

Das Papier von GEA befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 63,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 62,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,50 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.401 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je GEA-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,50 EUR an.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

