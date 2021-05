DEUTZ will in China deutlich zulegen - Aktie im Plus

Im Joint Gemeinschaftsunternehmen mit dem Baumaschinenproduzenten Sany plant DEUTZ , die Produktion in vier bis fünf Jahren auf 200.000 Motoren hochzufahren - nach Stückzahl mehr, als DEUTZ bislang insgesamt herstellt. Die Expansion in Asien liege sowohl vom Zeitplan als auch vom Budget her im Plan, sagt der neue DEUTZ-Finanzvorstand Sebastian Schulte der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe).

Das SDAX-Unternehmen sieht sich nach einem Jahr 2020 mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. Bis Ende dieses Jahres sollen sich die Einsparungen durch ein zügig aufgesetztes Kostensenkungsprogramm auf 55 Millionen Euro summieren. Die Nachfrage in den USA, wo das Geschäft besonders stark eingebrochen war, kehre sehr schnell zurück, sagt Schulte. Auch an Akquisitionen denkt DEUTZ bereits wieder. Kleinere Zukäufe seien noch in diesem Jahr möglich. Die Papiere von DEUTZ notieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,01 Prozent höher bei 7,03 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Bildquellen: DEUTZ AG