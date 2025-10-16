Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verteidigt Stellung am Mittag

Gerresheimer im Fokus

Die Aktie von Gerresheimer hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Gerresheimer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 27,32 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Gerresheimer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,32 EUR. Bei 27,94 EUR erreichte die Gerresheimer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Gerresheimer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,18 EUR nach. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 112.857 Gerresheimer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 68,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2025 Kursverluste bis auf 26,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,052 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,70 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 560,68 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 498,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Gerresheimer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

