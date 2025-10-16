Gerresheimer Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Gerresheimer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 26,92 EUR abwärts.

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 26,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Gerresheimer-Aktie bei 26,84 EUR. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 238.153 Gerresheimer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 86,05 EUR. 219,65 Prozent Plus fehlen der Gerresheimer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,49 Prozent würde die Gerresheimer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,052 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,70 EUR an.

Am 14.10.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,37 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 560,68 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 498,51 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Gerresheimer dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Gerresheimer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

