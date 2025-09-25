DAX23.648 +0,5%ESt505.472 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Gerresheimer im Blick

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag im Plus

26.09.25 09:27 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gerresheimer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 35,46 EUR.

Das Papier von Gerresheimer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 35,46 EUR. Die Gerresheimer-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,64 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,50 EUR. Zuletzt wechselten 15.510 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei 98,80 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 178,62 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Gerresheimer-Aktie bei 64,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 600,65 Mio. EUR gegenüber 502,38 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 08.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,06 EUR je Gerresheimer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

