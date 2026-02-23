Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag steigen

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 verbucht heute Zuwächse.

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,09 Prozent nach oben auf 24.977,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,222 Prozent auf 24.763,84 Punkte an der Kurstafel, nach 24.708,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25.022,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.643,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.605,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.873,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.352,08 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,906 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,24 Prozent auf 214,77 USD), Constellation Energy (+ 5,93 Prozent auf 311,22 USD), Intel (+ 5,87 Prozent auf 46,19 USD), Synopsys (+ 5,08 Prozent auf 442,20 USD) und Booking (+ 5,07 Prozent auf 4.067,20 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-2,05 Prozent auf 323,56 USD), Palo Alto Networks (-1,69 Prozent auf 141,71 USD), Gilead Sciences (-1,33 Prozent auf 147,84 USD), O Reilly Automotive (-1,20 Prozent auf 94,21 USD) und PayPal (-1,20 Prozent auf 37,06 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,70 erwartet. Mit 6,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net