Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

S&P 500-Entwicklung

Mit dem S&P 500 ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,78 Prozent fester bei 6.389,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49,225 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,301 Prozent höher bei 6.359,08 Punkten, nach 6.340,00 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.395,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.355,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.225,52 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2025, den Wert von 5.663,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5.319,31 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.427,02 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gilead Sciences (+ 8,28 Prozent auf 119,41 USD), Albemarle (+ 7,74 Prozent auf 75,48 USD), NortonLifeLock (+ 7,71 Prozent auf 30,45 USD), Monster Beverage (+ 6,40 Prozent auf 64,69 USD) und Micron Technology (+ 6,28 Prozent auf 118,89 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen The Trade Desk A (-38,61 Prozent auf 54,23 USD), Under Armour (-18,07 Prozent auf 5,44 USD), Under Armour (-17,22 Prozent auf 5,19 USD), Microchip Technology (-6,57 Prozent auf 61,87 USD) und Akamai (-5,66 Prozent auf 70,53 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 29.263.315 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

