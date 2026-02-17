DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.223 -1,3%Euro1,1783 -0,6%Öl70,28 +4,3%Gold4.977 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert
Figma-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz übertrifft die Erwartungen Figma-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz übertrifft die Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Marktbericht

Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen

18.02.26 22:32 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Der NASDAQ Composite stieg heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
29,60 EUR -1,49 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
22,22 USD 1,24 USD 5,91%
Charts|News|Analysen
Bassett Furniture Industries Inc.
14,96 USD -0,91 USD -5,73%
Charts|News|Analysen
Geron Corp.
1,52 EUR 0,02 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,69 EUR -0,16 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JetBlue Airways Corp.
5,07 EUR 0,04 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MKS Instruments Inc.
204,90 EUR -12,10 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,68 EUR 3,58 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
476,00 EUR -18,60 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
2,72 EUR 0,06 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
105,80 EUR -5,35 EUR -4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
366,15 EUR 2,05 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
USANA Health Sciences Inc.
17,70 EUR 0,80 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Veeco Instruments Inc.
24,40 EUR -4,20 EUR -14,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.753,6 PKT 175,3 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,78 Prozent auf 22.753,63 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,228 Prozent auf 22.629,85 Punkte an der Kurstafel, nach 22.578,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.597,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.895,95 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23.515,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.432,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.041,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.256,76 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,73 Prozent auf 3,61 USD), Geron (+ 7,78 Prozent auf 1,94 USD), JetBlue Airways (+ 6,43 Prozent auf 6,46 USD), Americas Car-Mart (+ 5,91 Prozent auf 22,22 USD) und Synopsys (+ 4,83 Prozent auf 442,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Veeco Instruments (-14,64 Prozent auf 29,32 USD), USANA Health Sciences (-8,03 Prozent auf 19,00 USD), Bassett Furniture Industries (-5,73 Prozent auf 14,96 USD), American Superconductor (-5,13 Prozent auf 34,78 USD) und MKS Instruments (-4,78 Prozent auf 250,36 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.751.738 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Superconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Superconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen