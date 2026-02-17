Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen

Marktbericht

Der NASDAQ Composite stieg heute.

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,78 Prozent auf 22.753,63 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,228 Prozent auf 22.629,85 Punkte an der Kurstafel, nach 22.578,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.597,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.895,95 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23.515,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.432,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.041,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.256,76 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,73 Prozent auf 3,61 USD), Geron (+ 7,78 Prozent auf 1,94 USD), JetBlue Airways (+ 6,43 Prozent auf 6,46 USD), Americas Car-Mart (+ 5,91 Prozent auf 22,22 USD) und Synopsys (+ 4,83 Prozent auf 442,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Veeco Instruments (-14,64 Prozent auf 29,32 USD), USANA Health Sciences (-8,03 Prozent auf 19,00 USD), Bassett Furniture Industries (-5,73 Prozent auf 14,96 USD), American Superconductor (-5,13 Prozent auf 34,78 USD) und MKS Instruments (-4,78 Prozent auf 250,36 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.751.738 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net