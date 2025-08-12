Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne
Der NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,39 Prozent stärker bei 21.681,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,571 Prozent höher bei 21.507,44 Punkten in den Handel, nach 21.385,40 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21.689,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.386,25 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 20.585,53 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2025, einen Stand von 18.708,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.780,61 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 12,45 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.689,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 29,55 Prozent auf 2,28 USD), Sangamo Therapeutics (+ 17,51 Prozent auf 0,52 USD), AAON (+ 15,09 Prozent auf 82,95 USD), JetBlue Airways (+ 12,18 Prozent auf 4,79 USD) und Lifetime Brands (+ 11,78 Prozent auf 4,08 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-10,81 Prozent auf 1,65 USD), Mind CTI (-10,63 Prozent auf 1,14 USD), Ballard Power (-3,89 Prozent auf 1,73 USD), Paychex (-2,60 Prozent auf 134,99 USD) und Myriad Genetics (-2,58 Prozent auf 6,03 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.111.329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
