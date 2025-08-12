DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 +1,1%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.699 +0,4%Euro1,1677 ±0,0%Öl66,13 -0,9%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
NASDAQ-Handel im Blick

Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

12.08.25 22:32 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1,93 EUR 0,44 EUR 29,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AAON Inc.
61,44 EUR 0,24 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
1,49 EUR -0,07 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
28,40 EUR 1,60 EUR 5,97%
Charts|News|Analysen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,65 USD -0,20 USD -10,81%
Charts|News|Analysen
JetBlue Airways Corp.
3,88 EUR 0,19 EUR 5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
3,02 EUR -0,24 EUR -7,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mind CTI Ltd.
1,14 USD -0,14 USD -10,63%
Charts|News|Analysen
Monro Muffler Brake Inc.
13,00 EUR 0,10 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Myriad Genetics Inc.
5,20 EUR -0,35 EUR -6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,78 EUR -0,36 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
118,00 EUR -2,88 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,39 EUR 0,06 EUR 19,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
18,30 EUR -0,10 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.681,9 PKT 296,5 PKT 1,39%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,39 Prozent stärker bei 21.681,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,571 Prozent höher bei 21.507,44 Punkten in den Handel, nach 21.385,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21.689,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.386,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 20.585,53 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2025, einen Stand von 18.708,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.780,61 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 12,45 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.689,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 29,55 Prozent auf 2,28 USD), Sangamo Therapeutics (+ 17,51 Prozent auf 0,52 USD), AAON (+ 15,09 Prozent auf 82,95 USD), JetBlue Airways (+ 12,18 Prozent auf 4,79 USD) und Lifetime Brands (+ 11,78 Prozent auf 4,08 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-10,81 Prozent auf 1,65 USD), Mind CTI (-10,63 Prozent auf 1,14 USD), Ballard Power (-3,89 Prozent auf 1,73 USD), Paychex (-2,60 Prozent auf 134,99 USD) und Myriad Genetics (-2,58 Prozent auf 6,03 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.111.329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3D Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3D Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen