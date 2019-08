Amazon-Chef Jeff Bezos verkauft Unternehmensanteile im Milliardenwert

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.632,20 EUR

• Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Aktien im Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar abgestoßen• Größter Verkauf in der Geschichte Amazons• Geld zur Finanzierung des Raumfahrtunternehmens Blue Origin

Größter Aktien-Verkauf bei Amazon

Jeff Bezos, Amazon-CEO und laut Forbes reichster Mensch der Welt, hat in den letzten drei Tagen im Juli über 950.000 Amazon-Papiere im Wert von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft, wie aus entsprechenden Unterlagen, die Bezos in der Nacht auf den 1. August nach US-Börsenschluss bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte, hervorgeht. Zu diesem Zeitraum war eine Aktie des Handelsgiganten etwa 1.900 US-Dollar wert. Nach Abzug der Steuern dürfte der Amazon-Chef damit rund 1,4 Milliarden US-Dollar erlöst haben, berichtet Forbes. Nach der Veräußerung halte Bezos noch immer 58,1 Millionen Amazon-Aktien.

Bezos veräußert regelmäßig großen Anteil an Amazon-Titeln

Es ist nicht das erste Mal, dass Bezos Amazon-Aktien im großen Stil abgestoßen hat. 2017 hatte er Reportern gegenüber erklärt, er plane, jedes Jahr Amazon-Aktien im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar verkaufen zu wollen. So stieß der weltweit reichste Mensch im Mai und November 2017 Papiere im Gesamtwert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar ab. Im Oktober vergangenen Jahres folgte der Verkauf von Aktien im Volumen von rund 33 Millionen US-Dollar, heißt es bei CNBC. Im Anschluss daran soll Bezos angekündigt haben, im Jahr 2019 "etwas mehr" abstoßen zu wollen. Der jüngste Verkauf zwischen dem 29. und 31. Juli war Forbes zufolge nun der größte, gemessen am Dollarwert, in einem so kurzen Zeitraum in der Geschichte Amazons.

Investition in Bezos Weltraumprojekt

Warum der Amazon-Chef Papiere in einem solch hohen Maß abgestoßen hat, ist bislang unklar - das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab. Als sehr wahrscheinlich gilt allerdings, dass Bezos den Erlös zur Finanzierung seiner Raumfahrtfirma Blue Origin verwendet. Mit dem Unternehmen will er die Kosten in der Raumfahrt drastisch reduzieren und Menschen das Leben und Arbeiten außerhalb der Erde ermöglichen. "Es ist Zeit, zum Mond zurückzukehren - dieses Mal um zu bleiben", hatte Bezos vor einiger Zeit gesagt.

