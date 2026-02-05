Nordex-Aktie: Neue Windanlagenaufträge aus Europa
Die Nordex Group hat im Januar Aufträge für Windanlagen aus drei europäischen Ländern mit Gesamtleistung von 220 Megawatt gewonnen.
Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com