Die Deutsche Lufthansa AG hat die am Morgen angekündigte Wandelanleihe über 600 Millionen Euro erfolgreich am Markt untergebracht.

Wie Lufthansa mitteilte, war die Transaktion mehrfach überzeichnet.

"Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Emission unserer neuen Wandelanleihe, die wir zu sehr attraktiven Konditionen platzieren konnten", sagte Finanzvorstand Till Streichert. Die Anleihen haben eine Stückelung von je 100.000 Euro und einen festverzinslichen jährlichen Kupon von 0,0 Prozent.

Die Anleihen werden am 10. September 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag, der auf 102,66 Prozent des Nennbetrags festgesetzt wurde, zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden. Investoren haben außerdem die Möglichkeit, die Anleihen in neue oder bestehende Namensaktien zu wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 10,76 Euro festgesetzt, was einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 7,55 Euro entspricht.

Der Erlös ist für die Finanzierung des Rückkaufs ausstehender Wandelanleihen und für allgemeine Geschäftszwecke vorgesehen.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,47 Prozent tiefer bei 7,50 Euro.

