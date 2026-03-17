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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

23.03.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Kursplus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notierte heute im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
13,20 USD 1,18 USD 9,82%
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AXT Inc.
54,55 EUR 8,63 EUR 18,79%
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Expeditors International of Washington Inc.
121,55 EUR -3,40 EUR -2,72%
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Hooker Furniture Corp.
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InterDigital IncShs
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Lifetime Brands IncShs
3,68 EUR -0,10 EUR -2,65%
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Net 1 Ueps Technologies Inc.
4,46 EUR 0,14 EUR 3,24%
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NVIDIA Corp.
151,20 EUR 0,70 EUR 0,47%
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PetMed Express Inc.
1,95 EUR -0,09 EUR -4,53%
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SIGA Technologies Inc.
4,99 USD 0,05 USD 1,01%
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Strategy (ex MicroStrategy)
118,85 EUR 0,15 EUR 0,13%
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TTM Technologies Inc.
77,00 EUR -5,50 EUR -6,67%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
21.946,8 PKT 299,2 PKT 1,38%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,38 Prozent aufwärts auf 21.946,76 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,61 Prozent fester bei 21.995,78 Punkten in den Montagshandel, nach 21.647,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.189,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.865,80 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der NASDAQ Composite 22.627,27 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23.561,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 17.784,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,55 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.522,75 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 18,81 Prozent auf 64,44 USD), Lifetime Brands (+ 17,83 Prozent auf 5,42 USD), TTM Technologies (+ 10,79 Prozent auf 101,42 USD), Americas Car-Mart (+ 9,82 Prozent auf 13,20 USD) und Hooker Furniture (+ 9,03 Prozent auf 11,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Century Aluminum (-5,08 Prozent auf 46,48 USD), PetMed Express (-4,96 Prozent auf 2,30 USD), InterDigital (-4,37 Prozent auf 311,46 USD), Expeditors International of Washington (-3,97 Prozent auf 140,54 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,88 Prozent auf 4,96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 46.595.428 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,638 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
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17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
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18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
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